Les Hardy Boys Tome 2 : La maison sur la falaise

Découvrez les livres qui ont inspiré la série des Hardy Boys sur Disney+ ! Dans ce deuxième tome, nos héros découvrent un repère de contrebandiers, et partent sur la trace de leur père disparu. Réussiront- ils à le sauver avec l'aide de leurs amis ? La série des Hardy Boys a eu un impact considérable sur la littérature jeunesse à sa parution et, grâce à un style moderne et à des histoires intemporelles, elle résonne toujours autant de nos jours qu'il y a près de cent ans. Les Hardy Boys sont lus partout dans le monde : de l'Indonésie à la Thaïlande, en passant par l'Autralie !