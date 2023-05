Comment les hippies, Dieu et la science(-fiction) ont inventé

A l'heure de la révolution de l'intelligence artificielle, de GPT-4, quelle direction pourrait prendre Internet dans les années à venir ? En dressant une fresque s'étendant sur plus de soixante-dix ans des inventeurs méconnus qui ont participé à l'aventure scientifique, industrielle et humaine qui a façonné l'Internet d'aujourd'hui, Gilles Babinet ouvre des perspectives sur ce que cette révolution pourrait nous offrir dans le futur. Au fil des progrès technologiques, l'histoire d'Internet dessine le feuilleton haletant du monde contemporain. Espionnage et guerre froide, effervescence hippie et boom néoconservateur, règne des Gafam et crise climatique... Cet essai nous présente les ingénieurs de génie qui ont incarné l'innovation cybernétique : Tim Berners-Lee, père du HTML, Linus Torvalds, créateur de Linux et précurseur de l'open source, Satoshi Nakamoto, entrepreneur visionnaire à l'origine du Bitcoin... et tant d'autres. Il nous fait voyager dans le temps et dans l'espace, dans le tourbillon des politiques. Il démontre que, avant même les individus, ce sont les idéologies dominantes qui ont façonné ces technologies : le collectivisme des années 1970, la révolution conservatrice, la globalisation... Le récit passionnant des coulisses de l'avènement d'Internet, au coeur de l'histoire technologique et sociale d'un monde devenu global.