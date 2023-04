Alors qu'il allait être exécuté, le meurtrier Tenshû Yashiro échappe finalement à la peine capitale en acceptant de se soumettre à une mystérieuse expérience. Enfermé dans une cellule, il doit cohabiter avec un atroce criminel. Les deux hommes ont une voisine, une jeune femme, aussi étrange que ravissante, possédée par un terrible parasite. Ils ne vont alors pas tarder à se demander si leur condamnation à mort n'aurait pas été plus douce que le sort qui leur est réservé. Tsutomu Takahashi continue d'enrichir le catalogue Panini Manga avec le retour de son histoire courte ALIVE. Un récit mêlant surnaturel et exploration de la nature humaine. Avec ce titre, l'auteur nous offre une intrigue qui flirte entre le fantastique et l'horreur, servie par des personnages qui sont prêts à tout pour l'argent, pour assurer leur survie et assouvir leurs instincts les plus bestiaux.