Timebomb Teacher Tome 2

Grâce à ses connaissances en chimie, Azusa est parvenue à mettre hors d'état de nuire un gang de yakuzas. Bien que peu coutumière d'une telle violence, la jeune femme se jure de retrouver sa soeur, coûte que coûte. Au cours de son enquête, Azusa met la main sur une photo de Ruka en compagnie d'une serveuse de bar dont elle semble très proche. Cet indice en poche et désormais accompagnée d'un jeune yakuza fauché, Kyosuke Yoroizuka, Azusa plonge dans les bas-fonds de Kabukicho, le quartier chaud de Tokyo. Elle découvre alors une facette du monde de la nuit bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée ! Yanagi Takakuchi est un jeune auteur qui a commencé sa carrière avec un one shot intitulé Magical Sister dans le shonen Jump+ en 2020. C'est finalement l'année d'après qu'il débute sa première série : Timebomb Teacher (Hara Hara Sensei en VO). Mettant en scène une jeune chercheuse qui voit son monde partir en lambeaux, cette série nous plonge dans une spirale infernale. Face à son envie de retrouver sa soeur, elle doit prendre son courage à deux mains pour s'opposer à des criminels de la pire espèce. Jouant autant sur l'enquête qui entoure cette disparition que sur l'action qui en découle, ce titre en 4 tomes nous délivre une histoire haletante qui ne cesse de monter en puissance. Quand une prof de chimie décide de prendre les choses en main, cela fait forcément des étincelles !