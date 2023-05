Le sourire aux livres

Carpe Diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. A 14 ans, le temps où elle pouvait " cueillir le jour " lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses deux demifrères elle vit chez son père qu'elle connaît à peine au fin fond de la Dordogne. Quand ses copains d'école se rêvaient pompier ou footballeur, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête : construire des cabanes dans les arbres. Un rêve d'éternel enfant qu'il est resté – alors comment pourrait-il en élever un, d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur ? Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France... Un roman émouvant et lumineux porté par des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir, et à avancer ensemble.