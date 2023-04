Par-delà la magie. Confessions d'un sorcier

Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes, dont je découvrirais plus tard qu'il s'agissait du réalisateur, Chris Columbus, a longé cette ligne en demandant à chaque enfant quelle était la partie du livre qu'il ou elle préférait. Je me rappelle n'avoir pas été emballé par cette question. Les réponses fusaient, nettes et précises, Hagrid ! Crockdur ! Quidditch ! , et moi je restais planté là à me demander quand je rentrerais chez moi. Ce n'est que quand le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale d'idée sur la question. Je n'y avais pas pensé une seconde, or, je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Qui était cet Hagrid ? Qu'est-ce que c'était le Quidditch ? Mon voisin a annoncé que c'était surtout Gringotts qui l'enthousiasmait, et j'ai pensé : " Mais de quoi s'agit-il ? Des animaux volants, peut-être ? " Je n'avais pas le temps de me renseigner. Chris Columbus s'est tourné vers moi. " Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom ? " J'ai laissé passer un instant. Il y a eu un long silence gêné dans la salle. J'ai dégainé mon sourire de vainqueur et j'ai pointé du doigt mon voisin. " Pareil que lui ! " Et puis j'ai mimé un petit battement d'ailes. " J'ai hâte de voir des Gringotts ! " Une pause. Pesante. " Tu veux dire que tu as hâte de voir Gringotts ? La banque ? " a demandé Columbus. " C'est ça ! ai-je rapidement tenté pour me raccrocher aux branches. La banque ! J'ai hâte ! "