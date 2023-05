D'un commun accord

" Bienvenue à l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle. Le ciel est dégagé et la température au sol est de 19 degrés. Nous vous prions de rester assis et attachés jusqu'à l'extinction du signal. " Jane Stewart avait imaginé des milliers de fois le jour où elle reviendrait à Paris et où elle reverrait Martin. Elle savait quoi lui dire, de quelle manière le regarder, où éviter de poser les yeux, mais elle n'était pas prête. Reprendraient-ils les choses là où ils les avaient laissées avant que leur vie ne vole en éclats, avant le crime dont elle s'était rendue coupable ? Probablement pas... Si Jane avait changé, Martin, lui, voudrait l'affronter. Mais il était trop tard pour réfléchir, elle ne pouvait plus reculer.