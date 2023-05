Quand la vie s'en mêle . TOME 1 – ADÈLE

Lorsque la grand-mère adorée d'Adèle décède, la jeune femme à l'esprit sarcastique et à la langue bien pendue est déterminée à respecter ses dernières volontés : quitter la demeure familiale et partir à l'aventure. Une formation de jardinier-paysagiste plus tard, elle part pour Luserne, petite ville du Sud, où se trouve Lucien Vidal, vieil homme acariâtre mais aussi et surtout premier grand amour de sa grand-mère. Grâce à lui, Adèle décroche un petit boulot pour s'occuper du jardin du cimetière communal. Malgré la suspicion qu'elle suscite chez les habitants les plus conservateurs, elle se lie bientôt d'amitié avec un groupe de marginaux : un jeune facteur dont l'obésité menace son maintien en poste, une toiletteuse gothique et lesbienne, une ancienne reine du lycée anorexique et le jeune et séduisant croque-mort de la ville. Mais l'ambiance se dégrade lorsqu'un corbeau placarde sur les tombes des lettres accusant des notables respectables des pires comportements. Commence alors une chasse aux sorcières qui ne tarde pas à cibler les amis d'Adèle...