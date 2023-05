Le sable et la croix. Tome 2, La reine perdue

1207. "Retrouver la reine perdue. Cette phrase résonna dans ma tête toute la nuit suivante. Je n'avais pas bien compris de qui il s'agissait, ni pourquoi il fallait absolument la localiser. Mais ce qui me tracassait le plus, c'est que l'on ait fait appel à moi". Le moine hospitalier Benoît de Saint-Loup ne peut refuser la mission qui lui est confiée, ni l'aide du mystérieux Gontran. Mais comment retrouver une souveraine disparue depuis deux ans ? Une enquête est lancée à travers les villes et déserts de Terre sainte, au milieu des intrigues et des menaces qui rôdent dans le royaume de Jérusalem... Une enquête policière captivante où l'on retrouve le personnage du tome 1, Le Krak des Chevaliers ! Véronique Duchâteau, professeur d'histoire géographie et auteur jeunesse, est passionnée par la transmission de l'histoire.