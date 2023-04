Shaman, L'aventure amérindienne. Tome 4 : Le Chemin

"La voie est devant moi, suspendue dans les airs. Une immense ligne droite qui semble léviter à des milliers de mètres au-dessus de la Terre, et qui se perd à l'infini dans les noirs lointains du système solaire. Je baisse la tête et regarde à mes pieds. Le chemin mesure à peine un mètre de large. Pas la place d'en dévier. Quelque chose m'inquiète, comme la peur de me perdre ou de tomber dans un puits sans fond. Je fais mine de me retourner pour comprendre d'où je viens, voir si je peux y revenir, mais je suis pris d'un vertige et me sens tournebouler intérieurement. Le message est clair : ne pas regarder en arrière". Quatrième volet de la saga Shaman, Le Chemin est le récit d'un Français à cheval entre les continents terrestres et les mondes invisibles. Cette saga donne vie aux enseignements d'illustres medicine men d'Amérique - une transmission ponctuée de révélations, au fil d'une initiation sur trois générations, pour que le souffle soit ranimé et la voie enseignée. Ce conte, inspiré et enlevé, précède Les Cieux et Le Tigre & le Jaguar.