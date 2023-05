Les trois soeurs Tome 1 : Maggie la rebelle

Belle, indépendante, sauvage, Maggie est une artiste de talent. Dans son cottage irlandais, elle souffle le verre et crée de magnifiques oeuvres, qui éveillent l'intérêt de Rogan Sweeney, un propriétaire de galeries d'art. Depuis qu'il s'est entiché de son travail, il n'a qu'un désir : le faire découvrir au monde entier. Pourtant, il est absolument hors de question pour Maggie, forte tête à l'âme solitaire, de venir exposer à Dublin. Mais Rogan est tenace et Maggie finit par accepter de collaborer avec lui. Un changement qui la pousse à considérer sa vie, ce mur qu'elle a érigé entre elle-même et les autres et que la compagnie de cet homme lui donne irrésistiblement envie d'abattre...