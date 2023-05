Exister. Le plus intime et fragile des sentiments

"Entrez tous, les humiliés, les abusés, frappés par l'injustice, la honte, les pertes, le sentiment de culpabilité, entrez les blessés de la vie et les égratignés de l'existence, entrez tristes et ressortez... "déprimés" ! Cette formule devrait aujourd'hui figurer sur la porte de nombreux cabinets médicaux qui transforment les victimes de la vie en "malades". A vous dont le sentiment d'exister a été attaqué, ébranlé ou détruit, la société ne propose plus en effet que cette issue banalisante : la "dépression". Il y a pourtant des alternatives. Elles sont libératrices. Et elles redonnent une dignité. Je vous les présente dans ce livre."