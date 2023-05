Préparer l'imprévisible. Lévy-Bruhl et les sciences de la vigilance

Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) fit des études de philosophie à l'Ecole normale supérieure en compagnie de Henri Bergson, Emile Durkheim et Jean Jaurès. Il connut une trajectoire d'émancipation méritocratique qui forma son expérience du judaïsme et sa perception de l'affaire Dreyfus, dont il fut un des premiers témoins. Il soutint l'introduction des sciences sociales dans l'Université au début du vingtième siècle et s'engagea dans le mouvement socialiste au cours de la Première Guerre mondiale et dans l'après-guerre. Les débats épistémologiques sur la " mentalité primitive " sont ainsi relus à partir des usages des " sciences de la vigilance ", qui permettent aux sociétés d'anticiper l'avenir sans recourir aux représentations stables de l'Etat. On comprend ainsi le rôle central qu'a joué Lucien Lévy-Bruhl dans l'institution philosophique de la Troisième République, mais aussi son effacement de l'histoire des sciences sociales, puisque son engagement fut plutôt poursuivi par une généalogie de serviteurs de l'Etat. On propose alors en conclusion une hypothèse sur l'actualisation de la pensée de Lucien Lévy-Bruhl à partir de nos débats sur la préparation aux catastrophes imprévisibles.