Il aurait pu commander le paquebot France ou finir amiral. Il a préféré se "promener sur des bateaux à voile", les célèbres Pen Duick d'Eric Tabarly, dont Gérard Petipas a été le navigateur - l'homme chargé de faire le point - durant les années les plus glorieuses. Après avoir moissonné toutes les victoires possibles, Petipas est devenu l'associé du plus célèbre des skippers, son second à terre, son agent, l'homme sans lequel Eric Tabarly n'aurait pu continuer à gagner, peut-être même à naviguer. Capitaine au long cours, Gérard Petipas a passé sa vie à se réinventer. Dans ces mémoires, il se retourne sur un sillage de plus de soixante années, commencé à bord d'un petit chalutier normand, suivi de voyages en cargo au bout du monde, de missions à bord d'un navire de guerre et de courses à la voile avec Tabarly. Après ces centaines de milliers de milles en mer, Petipas a entamé une autre course à terre, pour créer de toutes pièces une entreprise profitable aux activités aussi variées que la fabrication de bateaux, l'édition de best-sellers ou l'organisation de courses. Ce livre raconte au plus près un Eric Tabarly intime et la vie trépidante de son ami le plus proche. Une vie de marin.