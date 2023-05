Les oeuvres-clés de l'Impressionnisme

Révolutionnaire par la nouveauté de son langage pictural, par la nouveauté des thèmes traités, par la composition, l'impressionnisme a ouvert la voie de l'art moderne. Cet ouvrage retrace l'aventure de ce mouvement et des artistes qui le composent (Monet, Pissarro, Sisley, Renoir, Cézanne...), en présentant les oeuvres majeures qu'il a produites. Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, Impression, soleil levant de Monet, Les raboteurs de parquet de Caillebotte, Les Bal du Moulin de la Galette de Renoir, Olympia de Cézanne... : 30 chefs-d'oeuvre de l'impressionnisme présentés, analysés en détail et expliqués, afin de faire comprendre les fondements, les évolutions et les développements du mouvement impressionniste, l'un des courants les plus fameux de l'art occidental.