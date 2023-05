Rencontres avec les dernières Bretonnes en coiffe

Il n'y a pas si longtemps, quarante ans à peine, il restait en Bretagne de nombreuses femmes qui portaient la coiffe. On ne les remarquait même plus, leur présence discrète se fondant naturellement dans le paysage. Personne ne réalisait à quel point ces assemblages de dentelle étaient exceptionnels, qu'ils étaient les ultimes témoignages d'une tradition s'éteignant doucement. Un jour, Nicole et Michel Sohier, deux passionnés de patrimoine, se sont décidés à les préserver de l'oubli. Ils ont voulu rencontrer chacune de ces femmes, pour les prendre en photo et recueillir leur témoignage. Pendant dix ans, de 1982 à 1992, ils ont parcouru la Bretagne, de fêtes en pardons. Chacune de ces images est le prétexte à une rencontre, à un échange, et livre le récit d'un véritable voyage au pays des dernières coiffes.