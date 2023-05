Conqueror of the Dying Kingdom - vol. 01

Face à la guerre qui approche, le paisible éleveur d'oiseaux géants doit prendre son envol et affronter son destin ! Avant de se réincarner dans le royaume de Shiyalta, Yuri était un jeune homme seul et ayant perdu goût à la vie. Dans ce nouveau monde de fantasy, la vie de Yuri trouve enfin un sens : des parents aimants, et un avenir prometteur dans le ranch de son père, dédié à l'élevage d'oiseaux géants. Ces aigles rois sont destinés à servir de montures aux soldats d'une guerre certes lointaine, mais contre un envahisseur toujours plus pressant... Cependant, la gangrène se développe insidieusement au coeur du royaume et la guerre se rapproche de Yuri et de sa famille, irrémédiablement... Après la mort de son oncle, Yuri est convoqué par son clan... Un grand destin attend notre héros !