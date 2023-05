Destiny of X Tome 10

Le Jugement dernier s'abat sur les mutants, et les X-Men de Cyclope sont confrontés aux conséquences de leurs récentes décisions. Wolverine doit faire équipe avec Solem. Kraven chasse les mutants en Terre Sauvage. Uranos l'Eternel, massacre les mutants d'Arakko. Et alors que plane la menace de la fin du monde, les anti-mutants d'Orchis se frottent les mains. Les Eternels ont déclaré la guerre aux mutants dans les pages de JUDGMENT DAY... et les répercussions vont être énormes pour les X-Men ! Ce numéro explore les conséquences du crossover sur les différentes équipes mutantes, et il est à lire en parallèle à JUDGMENT DAY, de préférence après la sortie du volume 2 et avant la sortie du volume 3, en juin.