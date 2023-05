PREPAREZ VOS BAGAGES POUR AILLEURS. DEPART PREVU A MINUIT. Lorsque Jani et Zosa sont engagées à l'Hôtel Magnifique, elles s'attendent à pénétrer dans un endroit où la magie foisonne à chaque étage. Mais les deux soeurs ne tardent pas à déchanter... car le Magnifique est truffé de pièges, et le maître des lieux n'est pas aussi bienveillant qu'il en a l'air. Jani doit donc découvrir tous les secrets de l'hôtel. Et pour ça, elle ne peut compter que sur Val, un mystérieux membre du personnel...