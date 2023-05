Le carnet Journées est un véritable outil d'organisation qui mêle agenda, notes, idées, to-do list et journal intime. Très simple d'utilisation et totalement personnalisable. Cela vous fait peur ? Pas de panique ! Nos auteurs vous accompagnent dans l'élaboration de votre bullet ! Karine André vous donne ses précieux conseils de coaching pour réaliser votre bullet, vous organiser, mais aussi pour retrouver la sérénité au quotidien grâce à des mantras mindfullness que vous retrouverez tout au long du carnet. Quant à Jean André, il vous aide à développer votre créativité et à customiser votre carnet grâce aux stickers et aux pochoirs. Suivez le mode d'emploi que vous retrouverez en début d'ouvrage, et lancez-vous à l'aide des indications, des pochoirs et stickers. Laissez-vous porter par ce concept 100 % personnalisable et créatif, porté par une démarche de coaching, mindfullness, optimiste et positive !