Mon expérience d'incarnation imminente. Tome 1, Comprendre l'humain par le spirituel

Vous existiez avant votre expérience de vie humaine, et vous existerez après. Christian Sundberg fait partie de ces rares personnes à se souvenir de l'état intermédiaire entre la fin d'une existence et le début d'une autre. Cet état où notre esprit est libre des contraintes auxquelles il sera soumis en s'incarnant, où notre être profond a la capacité de voir, comprendre et même choisir à l'avance les conditions de sa prochaine existence. C'est sur la base de cette expérience prénatale que Christian Sundberg replace dans un contexte beaucoup plus large la vraie raison d'être de nos vies et la valeur des difficultés qu'elles peuvent com- porter. Ce livre est un modèle de réalité non linéaire qui résume le très vaste dans un langage accessible. Plus qu'un ensemble d'idées, c'est un outil destiné à nous orienter vers la partie de nous-même qui existe déjà en ce moment au-delà de la Terre. Au coeur du livre se trouve également le thème de l'amour. Il explique pourquoi l'amour authentique - même dans les plus petites choses - est si profondément important pour notre voyage humain.