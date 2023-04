Soul Keeper Tome 8

Dans une ultime allocution devant la Diète médusée, le Premier ministre Kasuga annonce au peuple : "Ce discours est mon testament. "... Pendant ce temps, Kubo s'est caché à Fukushima, où il a pris en otage Yuzuki et Emiri. Afin de sauver les deux enfants, Kasuga se rend auprès de Riyon, déterminé à utiliser tout ce qui lui reste d'énergie vitale contre le malfaisant médium, mais il découvre la jeune femme dans un état critique. Le Premier ministre va donc devoir agir seul. Voici la conclusion tant attendue de cette saga politico-fantastique ! La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur de Blue Heaven, Sidooh, Neun, Black Box... Il nous offre avec Soul Keeper une intrigue aussi originale qu'étonnante, mêlant fantastique et intrigue politique.