Prières dans les difficultés

Quand j'ai des soucis matériels, quand l'inquiétude me ronge au sujet d'un proche, quand je manque de patience, quand on m'a causé du tort, quand un couple va mal ou qu'un enfant souffre, face à la maladie, la vieillesse ou le deuil... Personne n'est épargné par les souffrances et les épreuves, mais lorsqu'on se tourne vers Dieu, comment lui demander son aide ? Que ce soit pour assister les plus proches ou pour nous-mêmes, ces courtes prières sont adaptées à toutes les situations. Un ouvrage à emporter partout et à faire connaître à tous ceux qui ont besoin de l'aide du Ciel au quotidien ! Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, est l'un des fondateurs du site Padreblog.