Depuis le milieu du XIXe siècle, on désigne par le terme assyriologie " une science qui étudie les civilisations du Proche-Orient des trois millénaires avant l'ère chrétienne. Ses pionniers ont déchiffré les écritures cunéiformes et réussi à traduire des textes notés dans diverses langues, en premier lieu l'akkadien et le sumérien. L'argile est le support privilégié de ces écrits, un matériau qui résiste mieux que tout autre aux ravages du temps. Grâce aux fouilles qui se poursuivent et au travail dans les réserves des musées, les assyriologues étudient aujourd'hui un corpus d'un demi-million de textes. Le professeur Dominique Charpin revient sur leur travail, dont la méthode a beaucoup évolué avec la révolution numérique. Il décrit l'organisation de l'enseignement et de la recherche, soulignant les spécificités françaises dans un contexte désormais mondialisé. Il se livre à un bilan des acquis récents et démontre que, si l'assyriologie a un passé, elle a aussi de l'avenir !