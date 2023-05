WordPress. Développez des thèmes avancés avec PHP (théorie, TP, ressources), 5e édition

Ce livre sur WordPress (en version 6. 1. 1 au moment de l'écriture) s'adresse aux développeurs professionnels, autodidactes et passionnés ayant des connaissances en PHP. Il permet de comprendre les rouages de ce CMS et d'acquérir une maîtrise du développement d'une extension simple, de thèmes avancés en PHP ainsi que de thèmes basés sur des blocs, en suivant un apprentissage progressif à travers des TP complets. L'auteur présente l'interaction entre PHP et le backoffice du CMS à travers plusieurs exemples qui montrent les différentes façons de créer un site avec WordPress avec des thèmes (classiques ou basés sur des blocs). Le lecteur apprend à installer WordPress, à utiliser l'outil d'administration, à ajouter des fonctionnalités avec le fichier functions. php, à comprendre les thèmes basés sur les blocs avec le fichier theme. json, à utiliser des extensions, à enregistrer en base de données, à ajouter des tables pour maîtriser complètement les principes de fonctionnement du CMS et apprendre ensuite à réaliser des thèmes avancés. Une partie du livre traite de la loi RGPD, du référencement, de l'optimisation, de la sécurité, de la traduction, de la migration, de la mise en ligne... L'extension ACF, indispensable pour les développeur, y sera expliquée et mise en exemple. Les fonctions propres à WordPress sont détaillées avec des exemples et mises en situation à travers des travaux pratiques : création et ajout de fonctionnalités dans l'administration d'un thème, création d'un thème à partir d'une maquette HTML, création d'une extension fil d'Ariane, création d'un site avec Twenty Twenty-Three, le thème basé sur des blocs en full site editing. Des liens vers le guide de références ainsi que le champ lexical utilisé donneront les clés nécessaires pour approfondir les connaissances sur un sujet précis. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.