Concours des bibliothèques. 200 questions, tous concours, Edition 2023-2024

Outre le programme de l'ensemble des concours et des examens professionnels, ce guide présente les missions de chaque corps ou cadre d'emploi. Il vous permet de préparer efficacement les épreuves écrites et orales des concours et examens professionnels selon le concours choisi : magasinier, adjoint du patrimoine, bibliothécaire assistant spécialisé, assistant du patrimoine, bibliothécaire ou conservateur. Très complet, ce livre vous propose des conseils méthodologiques pour chacune des épreuves : la composition ; la note de synthèse ; la note administrative ; le questionnaire ; le dossier RAEP ; le commentaire de texte ; l'exposé et l'entretien face à un jury ; l'épreuve de classement ; les mises en situation professionnelle ; l'épreuve orale de traitement automatisé de l'information.