Ce qu'il reste de nous

En couple depuis leur adolescence, Jules et Nicky sont aussi amoureux qu'au premier jour et ils ne s'imaginent pas l'un sans l'autre. Pourtant, une pièce du puzzle manque et son absence est de plus en plus dure à supporter. Jules ne veut plus rien avoir à faire avec les siens ; ses origines gitanes, il les a effacées. Nicky a gommé l'idée de trouver un jour son autre moitié ; la femme qui manque à sa vie ne restera qu'un rêve. Pour le bien de leur couple, pour le bonheur de l'autre, ils ont tiré un trait sur un morceau de ce qu'ils sont, quitte à ne plus savoir ce qu'il reste d'eux. Jusqu'à Santana. Un jour, cette femme débarque, appareil photo à la main, anecdotes artistiques au bord des lèvres, de l'amour à revendre, une histoire à partager, et en elle l'envie que Jules et Nicky réalisent tous leurs rêves et soient enfin pleinement heureux. Mais tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle offre pourrait tout aussi bien devenir un cauchemar pour ces trois êtres...