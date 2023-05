L'héritière de Keroulaz

ElleA : riche héritière, belle, cultivée, sensible aux arts. S'ouvrant à sa propre féminité. LuiA : milieu très modeste. Embarqué à la pêche. Vit au jour le jour sa condition de simple matelot, sans trop se poser de questions. La rencontre entre ces deux êtres, qui défie l'ordre implicite d'une hiérarchie sociale fondée sur la naissance et sur l'argent autant que sur les préjugés, sera-t-elle source de drame comme dans la célèbreA complainte "A Penerrez KeroulazA " collectée au 19ème siècle, par La Villemarqué comme par Luzel, A et dont on trouve de multiples versionsA ? Transposée à notre époque avec ses actuelles perversions, cette liaison reste-t-elle improbable et peut-elle échapper au destin tragique qui est promis depuis toujours à la riche héritièreA ?