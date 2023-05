Haïkus du bout du monde

Un recueil de Haïkus écrist juste avant sa mort et d'une incroyable intensité par l'un des plus grands haïkiste japonais de l'ère Meij. Iillustré par Manda, spécialiste du sumi-e et du Haïga. Un superbe petit ouvrage illustré pour découvrir l'oeuvre de Hosai (1885-1926), l'un des plus grands Haïkiste japonais de l'ère Meiji. Ces Haïkus de Hosaï, publiés à titre posthume ont été composés durant les derniers mois de sa vie sur l'île de Shodoshima où le poète, rongé par l'alcool et la maladie s'est retiré du monde. Cette oeuvre, d'une incroyable intensité, est illustrée par Manda, spécialiste du sumi-e et du Haïga. Un superbe ouvrage illustré pour découvrir l'oeuvre de Hosai (1885-1926), l'un des plus grands Haïkiste japonais de l'ère Meiji. Manda a reçu en 2018 du gouvernement japonais l'Ordre du Soleil Levant - Rayon d'Or et d'Argent (l'équivalent de Chevalier des Arts et Lettres).