En 1602, le jeune Armand Jean du Plessis de Richelieu, promis à une carrière des armes, accepte de remplacer son frère à la tête de l'évêché de Luçon, dont le bénéfice est détenu par sa famille. Nommé évêque par Henri IV à l'âge de 21 ans, il s'installe dans le diocèse "le plus crotté de France" et décide de le réformer suivant le concile de Trente. Il fait appel à François du Tremblay, dit le Père Joseph, capucin réputé, qu'il retrouve à l'abbaye royale de Fontevraud. Instrument principal de son ascension, le Père Joseph présente le jeune évêque à la régente Marie de Médicis, qui le remarque. Dès lors, Richelieu avance vers son grand destin, celui de conseiller de la reine-mère, cardinal et principal ministre de Louis XIII. Mais il doit sans cesse contrecarrer l'hostilité de l'entourage du roi et et déjouer les complots où trempent le prince Gaston d'Orléans et l'intrigante duchesse de Chevreuse. A sa mort, en 1642, le cardinal de Richelieu, qui s'est laissé constamment guider par la raison, laisse à Louis XIII un "royaume dans le plus haut degré de gloire et de réputation où il ait jamais été" .