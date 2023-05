Te dire en silence

Charlie, jeune storyboardeuse passionnée par le dessin, doit participer au tournage d'un film qui la ramène dans son Irlande natale. Sur place, son passé douloureux la rattrape, surtout quand son chemin recroise celui d'Alexander, caméraman, lui aussi présent sur le plateau. Revoir celui qui, 7 ans plus tôt au lycée, est devenu son premier amour, réveille en elle des sentiments qu'elle croyait éteints. Leur attirance mutuelle ne tarde pas à refaire surface. Tout comme les secrets et les blessures à l'origine de leur séparation... Entre rancune et passion, les langues se délient et les vérités commencent à éclater, même celles qu'on ne voudrait pas entendre. Mais cela sera-t-il suffisant ? Charlie et Alexander pourront-ils vraiment laisser le passé de côté ? Ou bien, malgré tous leurs efforts, l'histoire est-elle simplement vouée à se répéter ?