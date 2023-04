Après L'enfant (0 à 6 ans), Maria Montessori développe dans De L'enfant à l'adolescent les trois cycles suivants, de l'écolier jusqu'à l'étudiant. Bien avant d'autres, elle a expérimenté et pensé une éducation par cycles, qui respecte le rythme des enfants. Sa préoccupation constante : aider chaque enfant à se développer en valorisant ses potentialités et en suivant au plus près l'ensemble de ses besoins. Un regard sur l'éducation qui change tout. Une des premières femmes médecins d'Italie, Maria Montessori (1870-1952) est mondialement connue pour la pédagogie qui porte son nom.