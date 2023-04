L'héritage de Clovis. Edition

Le deuxième roman de la saga sur Clovis et ses descendants ! Un grand guerrier devenu chrétien inscrit dans l'Histoire de France et la construction du pays à travers sa vie tumultueuse. Clovis, le grand roi franc meurt en l'an 511. Sur les conseils de leur mère Clotilde et de Remi, l'évêque de Reims, ses quatre fils se partagent son royaume, conformément à la tradition franque. Thierry devient roi de Reims, Clotaire roi de Soissons, Childebert roi de Paris, et Clodomir roi d'Orléans. Chacun d'eux reçoit de surcroît des provinces dans le midi de la Gaule. Quant à Clotilde, leur jeune soeur, elle est dotée d'une partie du trésor de Clovis et de la ville de Toulouse. Les quatre fils nouvellement couronnés, commencent alors ambitions, intrigues et meurtres. Le roman nous dépeint des rois parfois cruels, fourbes, et sans honneur, au faible sens politique, ne s'intéressant qu'à la guerre et à la conquête de richesses qu'ils pratiquent quelquefois en alliés, mais le plus souvent enennemis.