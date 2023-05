Spinoza et l'expérience mystique

"On présente trop souvent Spinoza comme le créateur de l'un des systèmes conceptuels les plus arides de l'histoire de la pensée. Loin d'être un système de plus, il s'agit en fait d'un itinéraire existentiel, de l'effort d'un homme pour se libérer du malheur, de l'ignorance, de la souffrance, lot de tout homme venant en ce monde" . André Ramel