1908. Voilà cinq ans que Victoire a été précipitée dans un mariage arrangé avec le notaire Anselme de Boisvaillant. Sa détermination est sans faille lorsque la bonne de la maison, Céleste, abusée par Anselme, tombe enceinte : cet enfant sera celui du couple, l'héritier tant espéré. Mais Victoire n'a pas la fibre maternelle, et le nourrisson dépérit dans le couffin glissé sous le piano dont elle martèle inlassablement les touches. Céleste, mue par son instinct, décide de porter secours à l'enfant à qui elle a donné le jour. Quand une nuit Victoire s'éveille seule, ses pas la conduisent vers la chambre sous les combles... Les barrières sociales et les convenances explosent alors, laissant la place à la ferveur d'un sentiment qui balayera tout. Une ode superbe à la féminité et aux ressources que l'on ne soupçonnerait pas en soi. Elle. Ce nouvel opus confirme le talent d'une romancière sensible aux corps, dans ce qu'ils expriment de plus inavoué, de plus essentiel. Télérama. Prix RTL-Lire | Prix des Libraires | Prix de la Closerie des Lilas.