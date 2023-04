Gardien-brigadier de police municipale, garde-champêtre. Tout-en-un, Edition 2023-2024

Afin de réussir les épreuves de votre concours externe de gardien-brigadier de police municipale et de garde champêtre, ce livre vous propose une préparation complète : tout sur votre concours et votre métier pour être informé de ce qui vous attend ; un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; des plannings de révisions pour organiser votre préparation ; les connaissances indispensables pour maîtriser tout le programme ; de nombreux exercices corrigés pour un entraînement intensif ; 6 sujets blancs et d'annales corrigés, session 2022 incluse, pour se mettre dans les conditions du jour J ; 1 simulation d'entretien commentée pour être prêt pour l'oral ; 16 mises en situations professionnelles ; des conseils pour comprendre les attentes du jury et éviter les erreurs. OFFERT en ligne : + d'annales corrigées ; + 20 tutos sur les tests ; + 100 QCM interactifs sur la fonction publique territoriale.