Spidey et ses amis extraordinaires. 7 Histoires pour la semaine

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie de Spidey et ses amis extraordinaires. - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures de Peter, Miles et Gwen. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Contient les histoires : L'union fait la force ; Sandman refuse de partager ; La patience de la panthère ; Destruction de construction ; Gare au hoquet ; Le Bébé-Transformateur ; Visite chez Iron Man. Dès 4 ans.