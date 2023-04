La Communication NonViolente. Et si on s'écoutait vraiment ?

La Communication NonViolente ouvre la porte des relations sincères et épanouies en permettant de prendre conscience de l'impact de nos habitudes envers les autres, mais aussi envers soi, comme les non-dits, les renoncements ou les ressentiments. Elle favorise le respect et l'harmonie, l'expression authentique de soi, l'écoute de chacun et les coopérations satisfaisantes pour tous et durables. Apprendre à parler vrai, tel est l'objectif de ce livre.