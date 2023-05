Les enquêtes de Julie : Le Castel coupe-jarret

Le baron Gustave Cordes d'Auzon organise une reconstitution napoléonienne dans son château. Au programme : spectacles amateurs, jeux de guerre et bals costumés. Bref, il y a de quoi divertir la pâtissière Julie Cavallo - et la distraire de son obsession pour un grand, brun et peu sociable capitaine de gendarmerie. Contrairement à ce dernier, les invités du château ont le goût de la conversation. Le panache de certains surpasse même celui de Rose, la mamie intrépide de Julie ! Tout n'est que rigolade en costumes d'époque... jusqu'à ce que le maître des lieux soit retrouvé mort. Trois suspects inattendus plaident coupables. Chacun donne aux gendarmes un mobile différent. Chacun affirme avoir agi seul. Lequel ment ? Pourquoi ? Et qui a réellement tué le baron ? A propos de l'autrice Ana T. Drew est l'esprit tordu derrière la récente vague de meurtres qui s'est abattue sur la petite ville provençale de Beldoc. Lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire, vous la trouverez peut-être en train de concocter des cookies - c'est d'ailleurs durant un atelier de pâtisserie qu'est né le personnage des Enquêtes de Julie. Elle vit à Paris, mais son coeur est en Provence.