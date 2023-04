Iron Man. Avec 1 CD audio

L'histoire complète du film à lire et à écouter avec un CD ! Un petit album illustré de 48 pages, de la taille d'un boitier CD, pour découvrir l'histoire des origines d'Iron-Man. Des toutes nouvelles images remises à jour. Un livre accompagné de la version audio avec plus de dix minutes d'écoute pour plonger au coeur de l'histoire. Une immersion complète grâce aux effets sonores et aux dialogues. Dès 4 ans. 81 000 exs vendus de la collection à fin octobre 2022 (Source interne)