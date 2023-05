S'initier au tarot et pratiquer au quotidien

Laissez-vous charmer par la magie du tarot. Le tarot est un extraordinaire outil de vie qui peut vous aider au quotidien à trouver des réponses à vos questionnements. Vous souhaitez entrer dans l'univers magique des lames ? Vous êtes débutant et voulez décrypter les messages cachés de la Papesse, du Chariot ou de la Roue de la Fortune ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Vous y découvrirez l'histoire du tarot Rider-Waite-Smith, les bases de la cartomancie, les symboliques des arcanes, majeurs et mineurs, ainsi que des exemples de tirages complets. L'oracle vous permettra enfin de mettre en pratique tous les conseils du livre et de faire des tirages avec les 22 arcanes majeurs.