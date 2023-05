La dernière des prophéties

En 1917 à Fatima, au Portugal. La Vierge apparaît à des adolescents et leur livre trois Secrets prophétisant les pages les plus noires de l'Histoire. Les deux premiers sont rendus publics, mais il faut attendre l'an 2000 pour que le Vatican révèle une version " officielle " du Troisième Secret. A Rome, de nos jours. L'archéologue et théologien Cal Donovan est appelé de toute urgence au Vatican. Le pape a reçu des menaces de mort qui font allusion à un mystérieux Quatrième Secret, dont l'Eglise affirme n'avoir jamais entendu parler. Dès que Donovan commence à enquêter sur ce Quatrième Secret, un engrenage mortel s'enclenche et les cadavres s'accumulent. Quelle indicible vérité renferme cette ultime prophétie ? Le Vatican et le monde tremblent face à une conspiration où le prix de la vérité et celui du sang se confondent...