Le jeu des couronnes Tome 1 : De miel et de cendres

Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pour quoi elle s'est battue tant d'années. Orpheline. Formée au combat. Conditionnée depuis toujours à craindre le pouvoir de l'Autre Monde. Secrètement amoureuse d'un homme qui ne veut pas de moi. Je ne suis qu'Alli, l'orpheline mi-faë, mi-humaine, mais la vie commence enfin à me sourire. Il n'aura fallu que vingt-quatre ans. Quand l'Autre Monde, le royaume ancestral des faës, s'effondre, nous empêchant tous d'y accéder, je suis la seule à savoir qui est responsable de sa destruction. Ce secret me coûtera la vie si je n'agis pas au plus vite. Désormais coupés de leur lien avec ce monde, les faës sont frappés par une vague de folie dévastatrice. Pour sauver mon peuple, je n'ai d'autre choix que de m'enfuir et quitter tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Si je ne parviens pas à découvrir comment un simple toucher a pu anéantir cette magie ancestrale, une existence entière passée à me battre pour prouver ma valeur n'aura servi à rien. Je dois éclaircir le mystère de la chute de l'Autre Monde. Tout en étant pourchassée par l'homme à qui mon coeur appartenait autrefois.