" Toutes les femmes ont une histoire. La mienne est plutôt moche. " A la veille de ses trente ans, au cours d'une nuit entourée des fantômes de son passé, Héloïse va se dévoiler. Portée par les souvenirs et les remords, elle ouvre la boîte de Pandore. Héloïse est comme poursuivie par un malheur qui sait toujours où la retrouver : une enfance traumatisée, ballottée de foyers en familles d'accueil, et les décès, les uns après les autres, des êtres qui lui sont chers. Oscillant sans cesse entre ombre et lumière, elle nous amène à nous questionner sur nos propres zones grises. Noir, intime et dérangeant, un roman à la fois sombre et lumineux dans lequel les émotions sont à fleur de mots. A propos de l'autrice Née en 1980, Ophélie Cohen est fonctionnaire de police depuis plus de vingt ans. Elle habite à Nemours. Elle trouve dans la littérature un refuge. Des lectures éclectiques et le besoin de faire mille et un voyages au fil des pages, elle passe aujourd'hui de lecteur à auteur. Héloïse est son premier roman. " Un roman noir sans concession qui a trouvé son lectorat, tant le personnage principal tient l'histoire à bout de bras. " Sud-Ouest " Une merveille indispensable à tous les amateurs de romans policiers différents et originaux. " Gérard Collard, Librairie La Griffe noire " Ce livre rend hommage à toutes les Héloïse si fragiles, si nombreuses. " Librairie Pescalune " Roman sombre à souhait ! Plongez au plus profond de l'âme d'Héloïse qui se dévoile sans concession. Etre cassé, fracassé qui ne se laisse pas faire à sa façon. Quand le subconscient domine le conscient, quand les fêlures constituent la personne, que reste-t-il ? " Coup de coeur de la librairie du Hérisson, Nemours