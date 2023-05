Word Microsoft 365. Fonctions de base, 2e édition

Ce livre vous présente dans le détail les fonctions à connaître pour créer vos premiers documents avec Word, le célèbre traitement de texte de Microsoft® ; il s'adresse à toute personne débutante dans l'utilisation de Word. Il a été rédigé avec la version de Word disponible avec un abonnement Microsoft 365. Après la description de l'environnement de travail comprenant le ruban, l'onglet Fichier, vous apprendrez à créer, enregistrer et ouvrir vos documents stockés sur votre disque dur ou sur OneDrive, l'espace de stockage en ligne. Vous apprendrez ensuite à saisir et modifier le texte, effectuer la correction orthographique, rechercher le synonyme d'un mot, traduire du texte, rechercher et remplacer du texte et effectuer des copies et déplacements. La partie suivante vous explique dans le détail comment mettre en forme le texte en appliquant des mises en valeur de caractères (attributs, effets visuels), des styles et des mises en forme de paragraphe et en insérant une page de garde. Vous verrez ensuite comment mettre en page et imprimer le document. Vous verrez également comment réaliser et mettre en forme des tableaux. La dernière partie est consacrée aux objets graphiques et détaille l'insertion et la mise en forme d'objets graphiques, de diagrammes (organigrammes) et d'images à l'aide des nombreux effets à votre disposition. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez vous procurer dans la même collection, le livre Word Microsoft 365 - Maîtrisez les fonctions avancées du traitement de texte de Microsoft®.