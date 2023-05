"L'histoire que tu vas lire, celle d'Isis et Osiris, est liée aux cycles de la vie et de la mort. Celles des hommes, bien sûr, mais aussi de la nature, qui meurt et renaît au fil des saisons". Avec ce nouveau tome de la collection "Mes p'tits mythes égyptiens", l'enfant découvre le célèbre mythe d'Isis et Osiris. A la rencontre de l'Egypte antique et de ses mythes fondateurs Le thème de l'Egypte, qui passionne souvent les enfants, est à découvrir via le célèbre mythe d'Isis et Osiris. Nout et Geb donnent naissance à 4 enfants : Isis, qui épouse son frère Osiris, et Seth, qui épouse sa soeur Nephtys, le mariage entre frère et soeur n'étant pas rare chez les dieux. Isis et Osiris héritent des riches terres d'Egypte, et règnent sur les Egyptiens qui les aiment. Seth, quant à lui, règne sur les déserts stériles, tout en jalousant son frère. Il ne reculera devant rien pour se venger... Mais c'est sans compter la ruse et la puissance de la déesse Isis ! Un documentaire narratif et magique Dans cette collection, l'information documentaire passe par la narration. Sur chaque double, on apprend des notions et du vocabulaire "mine de rien". Qu'est-ce qu'un sceptre, une momie ? ... L'information passe aussi par de la culture générale en lien avec le mythe : les croyances des Egyptiens antiques autour des cycles de la vie et de la mort, les rituels d'embaumement des corps des défunts... Chaque terme compliqué est expliqué par son contexte ou dans le corps du texte. Avec une représentation des dieux égyptiens en début d'ouvrage pour bien se situer dans le récit, une page d'ouverture pour bien rappeler le mythe et une page de conclusion qui raccroche le texte dans le quotidien des enfants.