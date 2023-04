Je me prépare au baptême. Guide catéchiste

Un module de préparation au baptême, dans la collection "Et qui donc est Dieu ? ", pour les enfants dès 8 ans. Ce module met en place une progression dynamique en 4 temps : accueillir le désir du baptême ; découvrir qui est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ; découvrir la force aimante de Dieu ; vivre en enfant de Dieu. La pédagogie vise à susciter le désir des enfants et à les rendre acteurs de leur préparation. Le livre de catéchiste offre un accompagnement pas à pas, rassurant, pour faciliter la préparation et l'animation des séances. Le + de cette nouvelle édition : des ressources pédagogiques numériques complémentaires, à retrouver sur le site CRER-Bayard.