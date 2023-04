Cahiers Robinson N° : Les grandes vacances

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }L'expression "grandes vacances" désigne une expérience presque universellement partagée, réelle ou imaginaire. La durée de ces vacances en fait une autre vie dans la vie, une longue parenthèse identifiée avec la liberté, la disparition des horaires, un été sans fin. Plusieurs livres, séries et magazines emblématiques sont évoqués dans ce numéro. Le temps des vacances peut être aussi celui d'expériences plus intimes, uniques, et " Cet été-là " devient une formule qui annonce un récit de vacances particulières, que l'on retrouve dans une multitude de titres, en littérature comme au cinéma. L'expression "grandes vacances" , qui fait aujourd'hui partie du vocabulaire scolaire le plus courant, illustre et détourne à la fois la notion plus générale de "vacances" , qui a désigné les congés accordés pour participer aux récoltes et aux moissons dans des sociétés réglées par le calendrier agricole. Avec l'industrialisation de l'agriculture et la généralisation des congés payés, les vacances sont de plus en plus liées aux loisirs, mais leur durée en fait une autre vie dans la vie, une longue parenthèse identifiée avec la liberté, la disparition des horaires, un été sans fin. Elles ont d'emblée un caractère romanesque dont s'empare du reste le roman, les vacances devenant le moment de l'aventure. Plusieurs livres et séries emblématiques sont évoqués dans ce numéro, Les Vacances de la comtesse de Ségur, Le Club des Cinq, Les Six Compagnons, ainsi que les robinsonnades, qu'elles s'adressent aux jeunes ou aux adultes. On n'oubliera pas les magazines illustrés, qui en font un thème de prédilection. Le souvenir de ces grandes vacances nourrit également de nombreux récits d'enfance où s'incarne l'adolescent, le "jeune adulte" . Le temps des vacances peut être celui d'expériences plus intimes, uniques, de transmissions d'histoires personnelles ou de savoirs enfouis. "Cet été-là" devient une formule qui annonce un récit de vacances particulières, que l'on retrouve dans une multitude de titres, en littérature comme au cinéma. Les Cahiers Robinson sont une revue dédiée aux livres et aux objets culturels de l'enfance, qu'ils soient proposés à des fins instructives ou récréatives.