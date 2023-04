Yi king. Le guide indispensable des 64 hexagrammes pour répondre à toutes vos interrogations

Le guide indispensable des 64 hexagrammes pour répondre à toutes vos interrogations Le Yi-King ou Yi-Jing est très certainement l'un des arts divinatoires les plus anciens. Trouvant ses origines et ses fondements dans des textes chinois Le Livre des Transformations, il n'en reste pas moins un outil d'aide aux décisions et à une meilleure compréhension des situations passées, présentes et futures. Grâce à cet ouvrage, vous allez enfin pouvoir trouver les réponses à vos questions et appréhender avec plus de facilité votre quotidien. Quelles que soient vos interrogations, les 64 hexagrammes de cet oracle chinois n'auront plus aucun secret pour vous. Il deviendra même un fidèle conseiller que vous pourrez solliciter à chaque fois que le besoin s'en fera ressentir. Lever le voile sur votre avenir et sur les grandes échéances qui vous attendent deviendra un jeu d'enfant.