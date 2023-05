Après le recueil Je suis nombreuses. "Quinze poètes géorgiennes", paru en 2021 et quasiment épuisé, L'Inventaire récidive dans son exploration de la poésie géorgienne contemporaine. On garde le traducteur, Boris Bachana Chabradzé : les très bons traducteurs de poésie - surtout du géorgien en français - ne courent pas les rues. On garde le papier intérieur du précédent volume, ainsi que le papier de création de la couverture : la poésie mérite certains égards. La grande nouveauté concerne l'auteur. "En attendant l'été" est un choix de poèmes d'un seul auteur, un homme qui plus est... pour changer. Né en 1978, spécialiste de littérature allemande, Nika Jorjaneli est presque un "classique" vivant de la poésie géorgienne. Douce tristesse face à la vie qui passe, ironie suscitée par les absurdités de notre temps - Nika Jorjaneli, mine de rien, sans insister, va au plus profond, touche au coeur. Le titre du recueil est celui d'un des poèmes.